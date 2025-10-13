закрыть
13 октября 2025, понедельник, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине

  • 13.10.2025, 16:42
Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

«Мы разберемся».

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после мирного соглашения по Газе собирается закончить войну в Украине.

Трамп заявил, что было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном, но заметил, что перед этим необходимо «разобраться с Россией».

- Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (речь идет о спецпосланнике Стиве Уиткоффе — Прим.), давай сфокусируемся на России. Мы разберемся, - подчеркнул американский лидер.

Закончилась ли война на Ближнем Востоке, как заявил Трамп? - Новости Беларуси - Хартия'97

Мнение политолога.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский