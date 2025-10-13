Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
- 13.10.2025, 16:42
«Мы разберемся».
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после мирного соглашения по Газе собирается закончить войну в Украине.
Трамп заявил, что было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном, но заметил, что перед этим необходимо «разобраться с Россией».
- Это было бы замечательно, не так ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив (речь идет о спецпосланнике Стиве Уиткоффе — Прим.), давай сфокусируемся на России. Мы разберемся, - подчеркнул американский лидер.
