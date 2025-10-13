Закончилась ли война на Ближнем Востоке, как заявил Трамп? 13.10.2025, 14:58

Григорий Месежников

Мнение политолога.

Из плена ХАМАС освобождены 20 заложников, захваченных террористами 7 октября 2023 года. В Израиль прибыл Дональд Трамп, его встречают как победителя. Президент США заявил, что война на Ближнем Востоке завершена.

Так ли это на самом деле? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Освобождение заложников — очень важное событие, как и то, что все участники конфликта, в том числе Трамп (хотя он и не непосредственный участник), заявили, что война закончена. Это, конечно, сильный сигнал.

На самом деле, будет ли война закончена или нет, думаю, что пока рано говорить, потому что это ведь не только война между ХАМАСом и Израилем. Это война между Израилем и той иранской осью, которая эти два года обстреливала Израиль, вела против него, по сути дела, настоящую войну. Израиль отбивался и, как я считаю, изменил общую динамику развития на Ближнем Востоке. Но враги остались. Так что полностью исключить возобновление каких-то военных действий нельзя.

Но подчеркну, слова Трампа о том, что это конец войны, будут сдерживать те силы, которые и на той, и на другой стороне могут пытаться каким-то образом снова воспламенить эту ситуацию.

Но здесь, конечно, более предсказуем Израиль, чем ХАМАС. Израиль победил и в Газе, он победил и «Хезболлу», и Иран, и Сирию, и хуситов.

А для ХАМАСа, конечно, очень важно сейчас избежать полного краха как организации, потому что в военном отношении ХАМАС — уже всё. Он сейчас не способен сделать то, что сделал в отношении Израиля 7 октября 2023 года.

Но остаться в Газе он будет пытаться любой ценой. К тому же, насколько я слежу, по опросам, даже на так называемом Западном берегу, у него чуть ли не 70% поддержки, если вдруг будут выборы проведены. И для него это, конечно, сильный сигнал, хотя организация драматически ослаблена, руководство уничтожено, военного потенциала, по сути дела, нет уже, и он может выполнять лишь полицейские функции.

Но ХАМАС, думаю, будет пытаться сделать все для того, чтобы не разоружиться, не уйти.

— Каким образом на это будет реагировать Израиль?

— Думаю, что Израиль будет в координации с США принимать решение. Полностью исключить ограниченной военной операцией, наверное, невозможно.

— Есть ли гарантии того, что ХАМАС будет разоружен, как предусматривает план?

— Мне трудно сказать, сможет ли какая-то международная вооруженная коалиция, которая там должна возникнуть и должна следить за этим процессом, действительно добиться разоружения ХАМАСа. Я краем глаза слежу за тем, что происходит в Ливане. И там, хотя начался процесс разоружения «Хезболлы», постоянно Израиль что-то бомбит.

То есть у Израиля нет доверия даже к ливанской армии, которая вроде бы этим должна заняться, хотя трудно себе было представить, что такое разоружение возможно еще год назад. Это значит, что процесс разоружения, который ведется ливанской армии, Израиль считает недостаточным.

Как это будет все в Газе — трудно вообще себе представить. Если бы до сегодняшнего дня в Газе не оставались живые заложники, думаю, что Израиль вел бы себя гораздо более жестко. Он мог бы добиться настоящего разоружения, когда у ХАМАСа даже бы не возникали поползновения на что-то даже отдаленно напоминающее вторжение 7 октября 2023 года.

ХАМАС сейчас на территории Газы, на которой не находятся израильские войска, начал репрессии в отношении соперников, начал расстреливать людей.Так что в этом отношении я, честно говоря, скептик, но нужно дать шанс тем, кто хочет добить ХАМАС «мирным путем».

Важно, кто будет в этой коалиции, будут ли там турки, будет ли там Египет, Катар, вроде бы там еще какие-то страны должны подключиться.

До настоящего времени единственной силой, которая могла сдерживать ХАМАС, был Израиль. Он, по-моему, ей и остается.

