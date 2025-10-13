Из плена ХАМАС освобождена первая группа израильских заложников 13.10.2025, 8:33

1,924

(Обновляется) Они были захвачены боевиками 7 октября 2023 года.

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения, сообщает Times of Israel.

Красному кресту передали семь человек, в их числе — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

Ранее палестинская группировка опубликовала список из 20 человек, которых планирует отпустить 13 октября.

Напомним, заложники были захвачены в плен террористами во время атаки 7 октября 2023 года.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп и его команда следят за освобождением заложников в самолете, который направляется в Израиль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com