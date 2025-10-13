закрыть
13 октября 2025, понедельник
Из плена ХАМАС освобождена первая группа израильских заложников

  • 13.10.2025, 8:33
  • 1,924
Из плена ХАМАС освобождена первая группа израильских заложников

(Обновляется) Они были захвачены боевиками 7 октября 2023 года.

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения, сообщает Times of Israel.

Красному кресту передали семь человек, в их числе — Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

Ранее палестинская группировка опубликовала список из 20 человек, которых планирует отпустить 13 октября.

Напомним, заложники были захвачены в плен террористами во время атаки 7 октября 2023 года.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп и его команда следят за освобождением заложников в самолете, который направляется в Израиль.

