OpenAI создаст собственные чипы для ИИ 13.10.2025, 17:26

Новые чипы будут экономичнее и снизят зависимость компании от партнеров.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, объявила о сотрудничестве с американским производителем микрочипов Broadcom для разработки собственных процессоров, предназначенных для систем искусственного интеллекта, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Это решение последовало после многомиллиардных соглашений OpenAI с Nvidia и AMD, чьи ускорители уже используются для обучения и работы ИИ-моделей. Теперь компания намерена снизить зависимость от этих поставщиков и расширить собственные мощности для разработки.

По словам главы OpenAI Сэма Альтмана, создание собственных ускорителей «укрепит экосистему партнеров, создающих инфраструктуру для продвижения ИИ-технологий».Совместные чипы с Broadcom должны потреблять около 10 гигаватт электроэнергии. Ранее OpenAI сообщала, что уже готовит к использованию Nvidia и AMD-чипы с общим энергопотреблением 16 гигаватт.

OpenAI активно строит центры обработки данных (ЦОД) в США — в Техасе, Нью-Мексико, Огайо и других штатах. По оценкам, крупнейшие технологические компании — OpenAI, Amazon, Google, Meta и Microsoft — потратят в совокупности более 325 миллиардов долларов на строительство ИИ-инфраструктуры до конца 2025 года. Хотя Broadcom не инвестирует напрямую в OpenAI, партнерство позволит компании укрепить позиции на рынке и сократить зависимость от Nvidia, которая сейчас доминирует в сфере ИИ-чипов.

