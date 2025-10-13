Китай обрушил поставки товаров в Россию на 21% 2 13.10.2025, 19:08

2,090

Несмотря на просьбы Кремля увеличить взаимную торговлю.

Потоки китайских товаров, которые пришли в Россию на замену западным, спасая экономику от дефицита и санкций, продолжают стремительно сокращаться, несмотря на просьбы Кремля увеличить взаимную торговлю.

По итогам сентября экспорт Китая в РФ в юаневом выражении обрушился на 21%, сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни КНР. В минувшем месяце в Россию поступило китайских товаров на 63,11 млрд юаней, или $8,85 млрд, что стало самым низком объемом с февраля.

Спад китайских поставок, который наметился в начале года, ускоряется: в июле это было 8,6% год к году, в августе — 16,4%. Накопленным итогом за 9 месяцев импорт товаров из КНР упал на 10,6%.

Закупки Китаем российского сырья, которые падали в начале года, осенью начали восстанавливаться: после спада на 8,8% за январь–август в сентябре они выросли на 3,8% в годовом выражении.

Спад российско-китайской торговли вызвал обеспокоенность в Кремле, где полностью понимают зависимость от Пекина, рассказывали в августе близкие к властям РФ источники Reuters.

«Китай не ведет себя как союзник, — жаловался один из собеседников агентства. — Иногда он нас подводит и останавливает платежи, иногда наживается на нас, а иногда просто грабит».

Китай обеспечивает львиную долю экспортных доходов России, а его технологии критически важны для военно-промышленного комплекса, говорил другой источник Reuters: «Без них мы бы не смогли сделать ни одной ракеты, ни одного дрона, и вся экономика рухнула бы давным давно. <…> Если бы они хотели, война закончилась бы».

По словам собеседников агентства, увеличение торговли с Китаем было одним из ключевых запросов, с которыми в Пекин в начале сентябре летал президент Владимир Путин.

Проблемы с китайскими поставками усугубляются пробками на границе с Казахстаном, который с сентября ужесточил проверки фур на предмет подсанкционных товаров. В результате на начало октября у погранпереходов в очереди скопилось более 7 тысяч грузовиков, а пробка из их растянулась на километры. Как писал «Коммерсант», казахстанские таможенники «разворачивают» любые грузы с микросхемами и станками, из-за чего логистические компании пытаются перенаправить фуры на другие маршруты — через Дальний Восток и Монголию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com