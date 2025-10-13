«Азов» отразил механизированный штурм РФ под Добропольем 13.10.2025, 20:55

Оккупанты понесли большие потери.

Сегодня на Добропольском направлении украинские защитники отбили очередную массированную атаку российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба 1-го корпуса НГУ «Азов».

По данным подразделения, враг бросил в наступление 16 единиц тяжелой бронетехники, среди которых были БМП, МТЛБ и танки. Российские войска пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Мирноград и Разино, сосредоточив основные усилия на захвате села Шахово.

Во время боев украинские подразделения уничтожили 9 боевых машин пехоты, 4 бронетранспортера, 3 танка и 3 мотоцикла. Потери противника достигли 78 военнослужащих.

Как отмечают в «Азове», россияне снова применили типичную тактику: в первой волне наступления действовали мотоциклисты, за которыми двигалась бронетехника с десантом. Используя системы радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов, враг пытался высадить пехоту в населенных пунктах, чтобы закрепиться и развить наступление.

Впрочем, благодаря заблаговременному минированию территории, а также скоординированным действиям артиллерии, Нацгвардии, подразделений беспилотных систем и ВСУ, атака была полностью сорвана.

В командовании поблагодарили военных Десантно-штурмовых и Штурмовых войск, Национальной гвардии, Сухопутных войск, Воздушных сил, ГПСУ, Сил беспилотных систем, Сил логистики и поддержки за мужество и профессионализм во время отражения штурма.

