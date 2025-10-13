закрыть
13 октября 2025, понедельник
Time поместил на обложку сделку Трампа по Газе с заголовком «Его триумф»

  • 13.10.2025, 21:42
Time поместил на обложку сделку Трампа по Газе с заголовком «Его триумф»

Cоглашение между Израилем и ХАМАС может знаменовать масштабные перемены для Ближнего Востока.

Американская газета Time поместила на обложку нового номера фотографию президента США Дональда Трампа, ее посвятили заключенному под руководством Вашингтона перемирию Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. Обложка опубликована в аккаунте издания в X.

«Оставшиеся в живых израильские заложники, которые удерживались в секторе Газа, были освобождены в рамках первой фазы мирного плана Дональда Трампа, вместе с освобождением палестинских заключенных. Эта сделка может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока», — сказано в сообщении.

На обложку также вынесены заголовки трех статей об урегулировании войны в секторе Газа. Первый набран наиболее крупным шрифтом: «Его триумф». Два остальных — «Лидер, в котором нуждался Израиль» и «Как Газа исцеляется».

