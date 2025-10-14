закрыть
14 октября 2025, вторник, 3:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США представили мобильные установки для Tomahawk

  • 14.10.2025, 3:00
В США представили мобильные установки для Tomahawk

Платформы могут быть вооружены четырьмя дальнобойными ракетами.

Американская компания Oshkosh Defense представила в США линейку мобильных пусковых установок. Об этом сообщается на сайте организации.

Фирма показала семейство многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV) на выставке AUSA 2025. В серию вошли многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Уточняется, что X-MAV может быть вооружен четырьмя ракетами Tomahawk.

Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) имеет функции дистанционного управления и автоматизированного снабжения. Машина оснащена семейством боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО). Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) имеет модульную конструкцию. L-MAV можно использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и радиоэлектронной борьбы.

«Армия четко заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки платформ, которые уже готовы», — отметил представитель Oshkosh Defense Пэт Уильямс. Он подчеркнул, что семейство мобильных пусковых установок разработано на базе проверенных тактических машин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский