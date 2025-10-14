Mercedes представил впечатляющий электрический суперкар в ретро-стиле с автопилотом и ИИ 14.10.2025, 13:25

Авто получило целый набор современных технологий.

рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Mercedes Vision Iconic — большое спортивно-туристическое купе длиной более 5 метров. Его создатели позаимствовали детали дизайна у знаменитого суперкара Mercedes 300SL Gullwing 1954 года и редкого купе Mercedes 540K Autobahn Kurier 1938 года.

Электромобиль Mercedes Vision Iconic отличается элегантным обтекаемым силуэтом с длинным капотом, изогнутой крышей и короткой зауженной «кормой». Его двери открываются против движения. А вот передняя часть с широкой решеткой радиатора и трехлучевыми звездами в фарах выдержана в духе новейшего кроссовера Mercedes GLC EQ.

Салон Mercedes Vision Iconic выдержан в стилистике ар-деко. В отделке использован бархат, а многие детали окрашены в золотистый цвет. Прозрачная передняя панель напоминает по форме дирижабли Zeppelin.

Суперкар Mercedes получил инновационный искусственный интеллект с нейроморфным компьютером, который имитирует работу человеческого мозга. Также установлен автопилот четвертого уровня, который позволяет водителю не следить за дорогой.

Характеристики Mercedes Vision Iconic не раскрывают, однако указано, что купе оснастили мощной электрической установкой. Помимо традиционной батареи есть солнечные панели, которые покрывают кузов: они способны добавить до 12 000 км запаса хода в год. Также установлена система управления по проводам (steer-by-wire) и поворотные задние колеса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com