14 октября 2025, вторник, 15:05
ВСУ «выключили» свет в Нижегородской области РФ

  • 14.10.2025, 14:55
Нанесен удар по подстанции.

О «падении обломков дрона» написал губернатор Нижегородской области России Глеб Никитин. По его словам, электроснабжение уже восстановлено.

Возможно, поражена Арзамасская подстанция — ключевой энергетический узел в Нижегородской области. Astra зафиксировала на сервисе температурных аномалий NASA Firms пожар в районе, где расположен объект.

Арзамасская подстанция питает несколько южных районов региона населением более 200 тысяч человек, а также инфраструктуру РЖД и «Газпрома».

