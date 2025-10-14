Психологи: Каждому в середине жизни нужен свой «совет директоров» 14.10.2025, 16:03

Наставничество помогает во всех сферах жизни.

Отношения определяют успех на всех этапах жизни — личном, профессиональном и творческом. Исследования показывают, что люди, окруженные поддержкой, достигают большего. В зрелом возрасте это особенно важно, ведь середина жизни — время переосмыслить цели и смыслы, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Когда основные задачи — построить карьеру, вырастить детей, обеспечить стабильность — выполнены, наступает момент свободы. Но вместе с ней приходит и растерянность: «С чего начать? Что дальше?»

Ответ — в новой модели мышления. Представьте себя как крупную корпорацию с множеством отделов: цели, интересы, личностное развитие. У любой успешной компании есть совет директоров. Почему бы не создать свой?

Ваш «совет директоров» — это команда людей, которые вдохновляют, направляют и помогают расти. Это могут быть друзья, коллеги, творческие партнеры — каждый вносит вклад в ваше развитие. Один может стать примером жизненного баланса, другой — источником идей, третий — открыть новые возможности.

Многие думают, что наставничество нужно только в карьере, но в действительности оно помогает во всех сферах жизни. С его помощью можно быстрее достичь целей, реализовать давние мечты, передать ценности детям, запустить проект или просто стать счастливее.

Мы — собственные корпорации со своими миссиями и видением. Настало время собрать личный «совет директоров», чтобы направить свой опыт и энергию туда, где они принесут наибольший результат.

