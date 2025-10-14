Продажи МАЗов в РФ рухнули почти вдвое 14.10.2025, 16:54

Белорусские автобусы горят на дорогах из-за дешевых комплектующих.

В сентябре 2025 года на российском рынке реализовано 30 новых автобусов Минского автомобильного завода — в 3,8 раза больше, чем годом ранее (8), свидетельствуют проанализированные «Позіркам» данные агентства «АСМ-холдинг» (РФ).

Больше всего автобусов в минувшем месяце поставили российские производители ПАЗ (РФ) — 399 (+19,8%), КамАЗ (РФ) — 100 (+42,9%) и «НефАЗ» — 135 (-16,1%).

За девять месяцев этого года на рынке РФ реализовано 192 автобуса МАЗ (335; снижение в 1,7 раза).

Всего за 2024 год МАЗ реализовал в РФ 504 единицы этой техники (в 2023-м — 925; -45,5%) — 9-е место (доля 2,6%).

Лидерами продаж в прошлом году были ПАЗы (8.114; +26,3%), ЛиАЗы (2.889; +63,2%) и Yutong (2.215; +6,2%).

Крупные промышленные предприятия — БелАЗ, БМЗ, МТЗ, МАЗ, а также концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» — не выполнили задания по поставкам продукции в Россию. Об этом, по сообщению белорусского посольства в Москве, шла речь 10 сентября на заседании межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в РФ.

«Несмотря на положительную динамику темпов роста экспорта, отмечены негативные тенденции по отдельным товарным группам, невыполнение экспортных заданий отдельными государственными органами и предприятиями», — говорилось в пресс-релизе.

«Все слышали, в ежегодном послании президент России анонсировал, что до 2030 года субъекты федерации должны получить около 40 тыс. автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Деньги на это выделены. Задача белорусской промышленности — подключиться и обеспечить не менее 30% требуемых объемов», — заявил Александр Лукашенко 9 апреля 2024 года на совещании по развитию промышленности.

Вместе с тем он отметил, что «отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству».

Белорусские автобусы регулярно загораются во время движения в РФ и Беларуси, причиной этого называются санкции, введенные против МАЗа демократическими странами, лишившие его части качественных комплектующих.

Последний подобный случай, о котором писали СМИ, был зафиксирован в Самаре 9 октября. До этого автобусы горели: 5 июля в — Иркутске, 14 мая — в Воронежской области, 5 апреля — в Санкт-Петербурге, 23 марта — в Кирове, 13 января — в Липецке.

