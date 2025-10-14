Instagram введет ограничения для подростков по стандарту PG-13 14.10.2025, 16:59

Для родителей же появится дополнительный инструмент.

Instagram, принадлежащий компании Meta, объявил о новых мерах по защите несовершеннолетних пользователей. До конца года платформа начнет ограничивать контент для подростков, ориентируясь на рейтинговую систему PG-13, применяемую в киноиндустрии. Эти правила также распространятся на переписку подростков с искусственным интеллектом — чат-ботами Instagram, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По словам главы продуктового управления приложения Макса Эйленстайна, выбор именно этого стандарта сделан для удобства родителей: «Наша главная цель — следовать ожиданиям родителей. PG-13 — понятная им система».

Фильмы с рейтингом PG-13 допускают умеренную лексику, легкое насилие и частичную наготу. Однако Meta подчеркивает, что не будет рекомендовать подросткам контент с элементами обнаженного тела.

Instagram уже предпринимал шаги по усилению защиты несовершеннолетних. Год назад компания сделала подростковые аккаунты приватными по умолчанию и ограничила показ нежелательного контента в ленте. Новая политика усилит фильтрацию — теперь подросткам будет сложнее искать «взрослый» контент или взаимодействовать с сомнительными аккаунтами. Для родителей появится дополнительный инструмент — функция “Limited Content”, еще строже, чем рейтинг PG-13.

Отдельное внимание уделено безопасности общения с ИИ. Чат-боты Instagram, обладающие различными «личностями», не будут выдавать ответы, выходящие за рамки PG-13.

Meta отмечает, что разработала систему с участием тысяч родителей, оценивающих контент по принципу кинорейтинга. Дополнительно компания внедрит искусственный интеллект для автоматической проверки и маркировки публикаций.

