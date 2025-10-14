Samsung выпустила уникальный складной смартфон 14.10.2025, 18:06

Он поддерживает спутниковую связь.

Корпорация Samsung анонсировала в Китае премиальный складной смартфон W26. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Модель W26 оказалась «слегка модернизированной» версией Galaxy Z Fold 7, который появился в июле. Оба устройства получили складной экран на 8 дюймов и 6,5-дюймовый внешний дисплей, а также флагманский чип Snapdragon 8 Elite. Однако W26 имеет специальную для рынка Китая функцию — встроенную поддержку спутниковой связи. Во всем остальном мире этой уникальной опции нет.

Также в отличие от Galaxy Z Fold 7 его китайский аналог имеет 16 гигабайт оперативной памяти, тогда как модель для остального мира получила всего 12 гигабайт оперативной памяти. Кроме того, в комплекте с W26 есть двухцветный кевларовый чехол, адаптер питания мощностью 25 ватт, USB-кабель.

Как и Galaxy Z Fold 7, складной флагман для китайского рынка имеет тройную камеру с объективами разрешением 200, 12 и 10 мегапикселей, защиту IP48 и аккумулятор емкостью 4400 миллиампер-часов.

