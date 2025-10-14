Новый президент Сирии посетит Москву 1 14.10.2025, 20:24

1,008

Потребует выдачи Асада?

Новый президент Сирии Ахмед Аш-Шараа во главе сирийской делегации посетит Москву 15 октября. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Ожидается, что президент Сирии завтра посетит Москву», — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2024 году вооруженные формирования сирийской оппозиции приступили к масштабную наступлению на позиции сирийской армии. В декабре они вошли в Дамаск, вынудив диктатора Башара Асада оставить президентский пост и бежать в Москву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com