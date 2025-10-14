Новый президент Сирии посетит Москву

Новый президент Сирии посетит Москву1
- 14.10.2025, 20:24
Новый президент Сирии Ахмед Аш-Шараа во главе сирийской делегации посетит Москву 15 октября. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
«Ожидается, что президент Сирии завтра посетит Москву», — говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2024 году вооруженные формирования сирийской оппозиции приступили к масштабную наступлению на позиции сирийской армии. В декабре они вошли в Дамаск, вынудив диктатора Башара Асада оставить президентский пост и бежать в Москву.