ИИ поравнялся с людьми в генерации статей в интернете 2 14.10.2025, 22:02

В сети доля контента, созданного ИИ, уже составляет 52%.

Появление контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), в интернете достигло паритета с материалами, написанными людьми. Как информирует издание Axios, ссылаясь на аналитический отчет фирмы Graphite, занимающейся поисковой оптимизацией, доля ИИ-статей на короткое время превзошла человеческую генерацию, но сейчас объемы выровнялись.

Согласно последним данным, представленным Graphite, в общем объеме новых публикаций в сети доля контента, созданного ИИ, составляет 52%, что незначительно превышает 48% материалов, написанных людьми.

Специалисты Graphite провели анализ 65 тысяч веб-страниц, индексированных с 2020 по 2025 годы. Отмечается, что резкий подъем доли материалов, сгенерированных ИИ, начался в 2023 году, что совпало с выходом на рынок чат-бота ChatGPT в конце 2022 года.

Несмотря на общее увеличение объемов генерации, результаты поисковой системы Google показывают существенный перекос в пользу человеческого труда. Фирма установила, что 86% статей, которые отображаются в результатах поиска Google, созданы людьми. На долю ИИ приходится лишь 14% такого контента. Более того, когда материалы, созданные искусственным интеллектом, все же попадают в выдачу, они, как правило, располагаются на более низких позициях по сравнению с публикациями, написанными людьми.

