закрыть
14 октября 2025, вторник, 23:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Экономика России близка к краху

3
  • 14.10.2025, 22:54
  • 1,628
Трамп: Экономика России близка к краху

Президент США снова заявил, что разочарован Путиным.

Президент США Дональд Трамп считает, что российская экономика «вот-вот рухнет». Он добавил, что Владимир Путин должен был «выиграть за одну неделю, но сейчас вступает в четвертый год» боевых действий.

«Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения, и, вероятно, они остаются такими и по сей день. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по The New York Times).

Трамп также подтвердил, что до конца недели встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, тот хочет попросить американские крылатые ракеты Tomahawk для Украины. «У нас много ракет Tomahawk», — добавил президент США.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев