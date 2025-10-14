Трамп: Экономика России близка к краху 3 14.10.2025, 22:54

Президент США снова заявил, что разочарован Путиным.

Президент США Дональд Трамп считает, что российская экономика «вот-вот рухнет». Он добавил, что Владимир Путин должен был «выиграть за одну неделю, но сейчас вступает в четвертый год» боевых действий.

«Я очень разочарован, потому что у нас с Владимиром были очень хорошие отношения, и, вероятно, они остаются такими и по сей день. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну», — сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по The New York Times).

Трамп также подтвердил, что до конца недели встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, тот хочет попросить американские крылатые ракеты Tomahawk для Украины. «У нас много ракет Tomahawk», — добавил президент США.

