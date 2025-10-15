ИИ восстановил романтическую поэму, которой больше 1600 лет 15.10.2025, 0:59

Речь идет о шедевре «Рапсодия о богине реки Ло».

Китайские исследователи из Пекинского университета полностью восстановили поврежденный 1600-летний свиток с романтической поэмой, используя технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Речь идет о шедевре «Рапсодия о богине реки Ло» (Luoshen Fu), каллиграфическая версия которого была создана мастером Ван Сяньчжи в IV веке. К сожалению, до наших дней дошла лишь незначительная часть этого произведения.

Как сообщается в аккаунте Пекинского университета в социальных сетях, команде Центра китайского дизайна шрифтов и исследований удалось воссоздать сильно поврежденный манускрипт. Специалисты объединили искусство каллиграфического дизайна шрифтов с технологией создания символов на базе ИИ.

Основываясь на сохранившихся 250 иероглифах и детальном анализе их стилистических особенностей, ученые применили ИИ для репликации и расширения оригинального стиля и формы. В результате была получена полная версия текста, включающая 919 иероглифов, представленных в виде целостного свитка.

Университет подчеркнул, что это достижение наглядно иллюстрирует потенциал слияния ИИ и культуры, позволяя традиционному каллиграфическому искусству обрести свежие формы выражения.

Оригинальная поэма была написана Цао Чжи, принцем царства Цао Вэй времен Троецарствия, около 222 года нашей эры. Позднее Ван Сяньчжи переписал это произведение, однако со временем большая часть шедевра была утрачена, и сегодня осталось всего 13 строк.

По заказу государственной телерадиовещательной корпорации CCTV Пекинский университет взялся за сложную задачу реставрации. Команда сначала тщательно восстановила базовые символы из уцелевшего фрагмента. Эти символы послужили основой для обучения ИИ, который анализировал мазки кисти, учитывая наклон штрихов, структурный баланс и тонкие нюансы чернильных оттенков.

После этого ИИ сгенерировал недостающие символы, однако процесс не был «просто автоматизацией». Каждый сгенерированный иероглиф проходил строгую проверку и тонкую доработку экспертами-каллиграфами, чье мастерство придавало символам достоверность и живость.

Центр Пекинского университета планирует и далее изучать возможности ИИ в реставрационных работах.

