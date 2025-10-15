закрыть
Макрон оказался наименее популярным среди действующих политиков Франции

  • 15.10.2025, 1:32
Макрон оказался наименее популярным среди действующих политиков Франции
Эмманюэль Макрон
Фото: Getty Images

Президент Франции не вошел в топ-50 самых популярных политиков страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым действующим главой государства, который не вошел в топ-50 самых популярных политиков страны. Об этом сообщает журнал Paris Match.

«Мы знали о большом недоверии и сдержанном гневе французов (к Макрону. – прим. ред.). Но на этот раз он прозвучал громко. Эммануэль Макрон — первый действующий президент Республики, не вошедший в наш рейтинг пятидесяти самых популярных политических деятелей Франции», — пишет издание.

По информации журнала, Макрон занял 51-ю строчку рейтинга, незначительно уступив ушедшему в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байру. Отмечается также, что его предшественники Николя Саркози и Франсуа Олланд за время своего правления ни разу не опускались ниже 43-го места.

Одна из ключевых инициатив Макрона на посту президента — это начавшаяся в апреле 2023 года пенсионная реформа. Согласно инициативе французского лидера, к 2030 году должно произойти постепенное увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин с 62 до 64 лет. Начиная с 2027 года, для получения полной пенсии жителям Франции необходимо будет отработать 43 года. В случае недостаточного трудового стажа можно будет претендовать на полную пенсию лишь при выходе на пенсию в 67 лет.

