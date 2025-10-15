В течение суток армия РФ потеряла больше военной техники, чем за весь сентябрь 15.10.2025, 8:11

5,036

Аналитик озвучил цифры.

OSINT-аналитик Ричард Верекер заявил, что за минувшие 24 часа было зафиксировано больше потерь среди российских БТР и БМП, чем за весь сентябрь.

По мнению аналитика, армия Путина перестала практиковать тактику поддержки небольших штурмов бронемашинами.

Вместо этого российские войска стали проводить меньше, но более масштабные механизированные атаки.

Накануне на своей странице в соцсети Х Верекер сообщил, что чуть более 50% потерь бронетехники армии РФ приходится на МТ-ЛБ.

Аналитик сразу подчеркнул, что он не располагает полной информацией о тактике ведения боя армией Путина, поэтому пока не берет на себя ответственность за детальный анализ потерь бронетехники ВС РФ за сентябрь.

В сентябре армия Путина потеряла на поле боя 25 БМП и БТР, из которых 13 — это МТ-ЛБ. Оккупанты уже давно используют их как простую замену БТР. При этом с каждым месяцем потери МТ-ЛБ продолжают расти.

Тем временем аналитики из DeepState сообщают, что российские войска оккупировали еще три населенных пункта на территории Донецкой области. Противник захватил Комар, Мирное и Перестройку, а также продвинулся в районе Ивановки и Воскресенки.

Эти населенные пункты находятся на Новопавловском направлении. Кроме того, 13 октября противник оккупировал поселок Терновое в Днепропетровской области.

