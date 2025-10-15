Литва восстановит болота на границе с Беларусью
- 15.10.2025, 12:07
Для создания линии обороны.
Литва восстановит болота вдоль своей границы, чтобы использовать их как линию обороны на случай вторжения со стороны Беларуси, пишет литовское издание LRT
Сейчас специалисты Министерства окрущающей среды выясняют, на каких территориях восстановление болот имеет наибольший смысл.
«Предварительные оценки показывают, что около трёх-четырёх процентов приграничных территорий могут быть преобразованы обратно в водно-болотные угодья. Мы ждём окончательной оценки от Вооружённых сил», — заявил заместитель министра обороны Томаш Годляускас.
На пилотные проекты по восстановлению торфяников в следующем году выделят около 10 миллионов евро.