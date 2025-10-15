В Испании ответили на новый ультиматум Трампа 15.10.2025, 12:40

1,016

Президенту США напомнили о вкладе страны в безопасность Балтии.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ответил на угрозы президента США Дональда Трампа относительно новых пошлин против страны из-за того, что она мало тратит на оборону.

Об этом сообщает испанская газета 20minutos со ссылкой на заявление Альбареса.

Он заявил, что «Испания - надежный союзник» в НАТО, а ее преданность евроатлантической безопасности не может быть поставлена под сомнение.

По словам Альбареса, «нет сомнений в том, какой вклад Испания вносит в евроатлантическую безопасность».

Он напомнил, что Испания имеет около 3000 военнослужащих, развернутых для обеспечения безопасности на восточном фланге НАТО, что «имеет фундаментальное значение для безопасности неба над странами Балтии».

Министр добавил, что Испания является «надежным союзником НАТО» и придерживается обязательства по военным расходам на уровне 2%, определенного на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на Испанию из-за того, что расходы страны на оборону не достигают 5% ВВП.

