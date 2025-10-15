В Голливуде провели эксперимент с ИИ 2 15.10.2025, 13:24

Смогут ли нейросети оценивать сценарии фильмов?

Искусственный интеллект все активнее вторгается в сферу анализа сценариев. Продюсеры и аналитики, чья работа — первыми отбирать перспективные истории, опасаются, что вскоре их место займут алгоритмы, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Продюсер Моррис Шапделен, уставший от гор сценариев, начал использовать платформу «Greenlight Coverage», оценивающую сюжет, диалоги и персонажей по десятибалльной шкале. По его словам, ИИ оказался «честнее» людей и вдвое ускорил работу.

Подобные сервисы, включая «ScriptSense» и «ScreenplayIQ», уже применяются агентствами и начинающими авторами. Однако профессиональные аналитики, объединенные в профсоюз, решили проверить, насколько машины действительно способны заменить человека.

Аналитик «Paramount» Джейсон Халлок сравнил отчеты ИИ с работой людей. Результаты оказались противоречивыми: краткие логлайны ИИ писал на уровне профессионалов, но в синопсисах часто допускал ошибки и «галлюцинации» — приписывал действия не тем персонажам или выдумывал события.

Настоящим провалом оказались аналитические заметки, требующие интерпретации. По словам участницы эксперимента Алехры Родригес, «ИИ хвалил все подряд и избегал критики». Один слабый сценарий даже получил от ИИ рекомендацию к съемкам.

Создатели платформ признают, что пока ИИ не способен на глубокий анализ. «Он может быть полезным помощником, но не судьей», — говорит профессор Уортона Картик Хосанагар, разработчик «ScriptSense».

Тем не менее, эксперты предупреждают, что студии могут соблазниться скоростью и дешевизной, жертвуя качеством. «ИИ не способен почувствовать, важно ли тебе то, что ты читаешь», — напоминает аналитик «Warner Bros.» Холли Склар.

