Пакистан нанес ракетный удар по Кабулу 1 15.10.2025, 16:56

1,040

Атаке также подверглись позиции «Талибана».

Пакистан совершил ракетный обстрел Кабула. По словам источников Amaj News, по меньшей мере четыре ракеты были выпущены по целям в столичном районе Таймани с использованием военных самолетов, пишет The Moscow Times.

Samaa TV со ссылкой на осведомленные источники уточняет, что атаке также подверглись позиции «Талибана» в районе Спин-Болдак. Кроме того, армия Пакистана нанесла точечные удары по ключевым укрытиям талибов в провинции Кандагар, в результате чего были «успешно уничтожены» 4-й батальон и 6-я пограничная бригада. Согласно данным источников канала, потери талибов составили до 200 человек убитыми.

Эскалация последовала после утреннего столкновения на границе двух стран 15 октября. Как сообщал Reuters со ссылкой на представителя «Талибана», в результате боя погибли не менее 12 мирных жителей, около 100 человек получили ранения.

«Талибан» утверждает, что атаку начали пакистанские силы, а афганские силы в ответ убили «большое количество пакистанских солдат», захватили их посты и военную технику. Пакистанские власти, в свою очередь, возложили ответственность за инцидент на талибов и сообщили о четырех раненых мирных жителях на своей территории.

Очередной виток напряженности между странами начался 9 октября после нападения связанного с талибами пакистанского движения «Техрик-е Талибан Пакистан» на военный конвой в приграничном округе Куррам. 10 октября Пакистан нанес авиаудар по одному из лидеров этой группировки в Кабуле, а спустя сутки талибы атаковали пакистанские пограничные посты.

