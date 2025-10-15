The Telegraph: Что происходит с поврежденной российской подлодкой 7 15.10.2025, 17:56

Потеря Сирии стало серьезным ударом по российскому флоту в Средиземном море.

Российская дизель-электрическая подлодка «Новороссийск» в сопровождении голландских ВМС совершает переход по Северному морю. Ранее сообщалось, что субмарина получила «повреждение топливной системы» в Средиземном море и покинула регион под наблюдением британских патрульных у Гибралтара, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org)..

Эксперты отмечают, что подобная ситуация может быть обычной для дизель-электрических подлодок. Эти субмарины, работающие на батареях и дизелях, часто находятся на поверхности, так как автономное хождение под водой ограничено скоростью и дальностью. Сопровождение буксиром также не является чем-то необычным.

Тем не менее ситуация демонстрирует ограниченные возможности российского флота в Средиземном море после потери базы в Тартусе (Сирия). Сейчас Россия вынуждена использовать альтернативные порты в Ливии и Алжире, где невозможно проводить полноценное обслуживание подлодок. В результате присутствие России в Средиземном море достигло исторического минимума, остались лишь несколько надводных кораблей и вспомогательные суда.

Аналитики подчеркивают слабость дизель-электрических подлодок по сравнению с атомными: их легко отслеживать на больших расстояниях, они ограничены в автономности и скорости, особенно на больших переходах.

Сейчас остается вопрос, вернется ли «Новороссийск» после ремонта в Средиземное море или его заменит другая подлодка. Потеря Тартуса и закрытие Босфора из-за войны в Украине усложняют поддержание российского присутствия в регионе.

Наблюдатели также предупреждают, что не стоит делать поспешных выводов: присутствие буксира рядом с подлодкой не обязательно означает ее буксировку. В любом случае ситуация подчеркивает трудности России в поддержке подводного флота без надежных баз и демонстрирует ограничения дизель-электрических субмарин.

