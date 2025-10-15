Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии 3 15.10.2025, 18:00

Владимир Путин и Ахмед аль-Шараа

Переговоры диктатора РФ и Ахмеда аш-Шараа продолжались более двух с половиной часов.

Российско-сирийские переговоры в Кремле диктатора России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа завершились, сообщает «РИА Новости».

Встреча продолжалась более двух с половиной часов.

Путин и аш-Шараа на первом этапе провели переговоры в узком составе, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием членов делегаций.

Перед визитом в российскую столицу Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия установила спокойные отношения с Россией. По его мнению, отношения Дамаска с Москвой не противоречат его взаимодействию с Западом и конкретно с США.

Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения правительства диктатора Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

В январе 2025 года российская делегация посетила Дамаск. Спустя месяц Путин впервые созвонился с Ахмедом аш-Шараа. В диалоге российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать Сирию и оказывать ей гуманитарную помощь.

У России сохраняются военные базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим.

