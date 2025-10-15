закрыть
15 октября 2025, среда, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии

3
  • 15.10.2025, 18:00
  • 1,764
Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии
Владимир Путин и Ахмед аль-Шараа

Переговоры диктатора РФ и Ахмеда аш-Шараа продолжались более двух с половиной часов.

Российско-сирийские переговоры в Кремле диктатора России Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа завершились, сообщает «РИА Новости».

Встреча продолжалась более двух с половиной часов.

Путин и аш-Шараа на первом этапе провели переговоры в узком составе, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием членов делегаций.

Перед визитом в российскую столицу Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия установила спокойные отношения с Россией. По его мнению, отношения Дамаска с Москвой не противоречат его взаимодействию с Западом и конкретно с США.

Аш-Шараа возглавил Сирию после свержения правительства диктатора Башара Асада в декабре 2024 года. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

В январе 2025 года российская делегация посетила Дамаск. Спустя месяц Путин впервые созвонился с Ахмедом аш-Шараа. В диалоге российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать Сирию и оказывать ей гуманитарную помощь.

У России сохраняются военные базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко