Новые оранжевые iPhone 17 Pro Max неожиданно розовеют
- 15.10.2025, 22:09
В сети гадают, отчего это может быть.
Пользователи соцсети Reddit рассказали, что корпуса их новых оранжевых iPhone 17 Pro Max изменили цвет без видимой причины. Один аппарат слегка порозовел, а другой приобрел ярко-розовый оттенок, похожий на следствие сильного нагрева.
Владельцы утверждают, что использовали смартфоны в обычном режиме.
В обсуждении пользователи предположили, что ультрафиолетовый свет повлиял на органические красители в алюминиевом корпусе. Версии выдвигаются разные: от игры света и дефекта покрытия до изменения цвета под воздействием пота.
Пока проблема не выглядит массовой – известные случаи перекрасившихся iPhone практически единичны.
Однако кто-то вспомнил о похожей ситуации с розовыми iPhone 6s, которые со временем желтели. Особенно часто это происходило с демонстрационными образцами в магазинах Apple.
Некоторые пользователи шутят, что такой перекрашивающийся iPhone можно выгодно продать под видом эксклюзивного варианта.