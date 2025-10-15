закрыть
15 октября 2025, среда, 22:43
Новые оранжевые iPhone 17 Pro Max неожиданно розовеют

  • 15.10.2025, 22:09
Новые оранжевые iPhone 17 Pro Max неожиданно розовеют

В сети гадают, отчего это может быть.

Пользователи соцсети Reddit рассказали, что корпуса их новых оранжевых iPhone 17 Pro Max изменили цвет без видимой причины. Один аппарат слегка порозовел, а другой приобрел ярко-розовый оттенок, похожий на следствие сильного нагрева.

Владельцы утверждают, что использовали смартфоны в обычном режиме.

В обсуждении пользователи предположили, что ультрафиолетовый свет повлиял на органические красители в алюминиевом корпусе. Версии выдвигаются разные: от игры света и дефекта покрытия до изменения цвета под воздействием пота.

Пока проблема не выглядит массовой – известные случаи перекрасившихся iPhone практически единичны.

Однако кто-то вспомнил о похожей ситуации с розовыми iPhone 6s, которые со временем желтели. Особенно часто это происходило с демонстрационными образцами в магазинах Apple.

Некоторые пользователи шутят, что такой перекрашивающийся iPhone можно выгодно продать под видом эксклюзивного варианта.

