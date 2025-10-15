закрыть
15 октября 2025, среда, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Лондоне появятся первые беспилотные такси

  • 15.10.2025, 22:29
В Лондоне появятся первые беспилотные такси

Уже в следующем году.

Компания Waymo планирует в следующем году выйти на рынок Лондона, запустив первые роботизированные такси. Об этом пишет издание The Independent.

В публикации отмечается, что тестировать беспилотные такси на улицах Лондона компания начнет уже в ближайшие недели. На время тестовых поездок за рулем будет сидеть водитель-дублер. Таким образом Waymo намерена получить одобрение британских властей. Если оно будет получено, то уже с 2026 года в Лондоне будет запущено первое роботакси.

Предполагается, что парк машин будет состоять из электромобилей Jaguar iPACE. Аналитики рынка прогнозируют, что выручка роботакси может достичь $136 млрд к 2046 году.

Waymo занимается разработкой беспилотных автомобилей с 2009 года. Много лет подобный сервис такси работает в Сан-Франциско, Остине, Финиксе и Лос-Анджелесе. В 2025 году компания впервые вышла на международный рынок, объединившись с местными партнерами в Японии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко