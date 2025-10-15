В Лондоне появятся первые беспилотные такси 15.10.2025, 22:29

Уже в следующем году.

Компания Waymo планирует в следующем году выйти на рынок Лондона, запустив первые роботизированные такси. Об этом пишет издание The Independent.

В публикации отмечается, что тестировать беспилотные такси на улицах Лондона компания начнет уже в ближайшие недели. На время тестовых поездок за рулем будет сидеть водитель-дублер. Таким образом Waymo намерена получить одобрение британских властей. Если оно будет получено, то уже с 2026 года в Лондоне будет запущено первое роботакси.

Предполагается, что парк машин будет состоять из электромобилей Jaguar iPACE. Аналитики рынка прогнозируют, что выручка роботакси может достичь $136 млрд к 2046 году.

Waymo занимается разработкой беспилотных автомобилей с 2009 года. Много лет подобный сервис такси работает в Сан-Франциско, Остине, Финиксе и Лос-Анджелесе. В 2025 году компания впервые вышла на международный рынок, объединившись с местными партнерами в Японии.

