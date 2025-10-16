Новый пикап Nissan Navara 2026 рассекретили до презентации
- 16.10.2025, 11:19
- 1,078
Рамный пикап пятого поколения претерпит кардинальные изменения.
Новый Nissan Navara дебютирует 19 ноября, а пока появились официальные тизеры и неофициальные изображения пикапа. Подробности новой модели раскрыли на сайте The Drive.
На фото и видео видно, что пикап Nissan Navara претерпит кардинальные изменения внешне. В основе новой модели будет лежать Mitsubishi L200: в этом нет ничего удивительного, ведь Nissan и Mitsubishi входят в один альянс (вместе с Renault) и активно сотрудничают.
Новый Nissan Navara будет отличаться от Mitsubishi L200 дизайном передней части, а вот капот, крылья и двери у двух моделей будут общими.
Пикап Mitsubishi L200 станет и донором двигателя. Новый Nissan Navara получит 2,4-литровый турбодизель, который развивает 204 л. с. и 470 Н∙м. В линейке будут модели с механической и автоматической КПП, задним и полным приводом.
В линейке останется и экстремальная внедорожная модель Nissan Navara Pro-4X с более агрессивным дизайном, увеличенным клиренсом и большими шинами.