Новый пикап Nissan Navara 2026 рассекретили до презентации 16.10.2025, 11:19

Рамный пикап пятого поколения претерпит кардинальные изменения.

Новый Nissan Navara дебютирует 19 ноября, а пока появились официальные тизеры и неофициальные изображения пикапа. Подробности новой модели раскрыли на сайте The Drive.

На фото и видео видно, что пикап Nissan Navara претерпит кардинальные изменения внешне. В основе новой модели будет лежать Mitsubishi L200: в этом нет ничего удивительного, ведь Nissan и Mitsubishi входят в один альянс (вместе с Renault) и активно сотрудничают.

Новый Nissan Navara будет отличаться от Mitsubishi L200 дизайном передней части, а вот капот, крылья и двери у двух моделей будут общими.

Пикап Mitsubishi L200 станет и донором двигателя. Новый Nissan Navara получит 2,4-литровый турбодизель, который развивает 204 л. с. и 470 Н∙м. В линейке будут модели с механической и автоматической КПП, задним и полным приводом.

В линейке останется и экстремальная внедорожная модель Nissan Navara Pro-4X с более агрессивным дизайном, увеличенным клиренсом и большими шинами.

