закрыть
16 октября 2025, четверг, 12:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый пикап Nissan Navara 2026 рассекретили до презентации

  • 16.10.2025, 11:19
  • 1,078
Новый пикап Nissan Navara 2026 рассекретили до презентации

Рамный пикап пятого поколения претерпит кардинальные изменения.

Новый Nissan Navara дебютирует 19 ноября, а пока появились официальные тизеры и неофициальные изображения пикапа. Подробности новой модели раскрыли на сайте The Drive.

На фото и видео видно, что пикап Nissan Navara претерпит кардинальные изменения внешне. В основе новой модели будет лежать Mitsubishi L200: в этом нет ничего удивительного, ведь Nissan и Mitsubishi входят в один альянс (вместе с Renault) и активно сотрудничают.

Новый Nissan Navara будет отличаться от Mitsubishi L200 дизайном передней части, а вот капот, крылья и двери у двух моделей будут общими.

Пикап Mitsubishi L200 станет и донором двигателя. Новый Nissan Navara получит 2,4-литровый турбодизель, который развивает 204 л. с. и 470 Н∙м. В линейке будут модели с механической и автоматической КПП, задним и полным приводом.

В линейке останется и экстремальная внедорожная модель Nissan Navara Pro-4X с более агрессивным дизайном, увеличенным клиренсом и большими шинами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров
Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин