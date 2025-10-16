Тысячи китайских грузовиков застряли на границе Казахстана, направляясь в РФ 2 16.10.2025, 11:24

2,220

иллюстративное фото

Их активно досматривают.

С середины сентября на границе Казахстана с Россией застряли тысячи грузовиков из Китая. Это замедляет поток товаров двойного использования, которые поддерживают оборонную промышленность РФ, пишет Forbes.

На КПП между странами сейчас стоят около 2500 грузовиков, многие из которых перевозят электронику, компоненты для дронов и товары западных брендов. Казахские таможенники усилили проверки грузов, подозреваемых в использовании для обхода санкций. Российское издание «Коммерсант» оценивает количество задержанных транспортных средств примерно в 7500.

Пробки начались в середине сентября, когда Казахстан начал тщательнее проверять грузы в Россию и Беларусь. EUToday сообщает, что до 99% грузовиков с чувствительными товарами сталкиваются с интенсивными проверками. Аналитики отмечают, что это отражает новую политику Астаны по более строгому соблюдению западных санкций, хотя некоторые эксперты считают, что пробки могут возникать из-за обычных двусторонних торговых трений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com