16 октября 2025, четверг, 12:35
Генштаб ВСУ заявил о поражении НПЗ в Саратовской области

  • 16.10.2025, 12:17
Генштаб ВСУ заявил о поражении НПЗ в Саратовской области

Ночью в городе слышали большое количество взрывов.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на четверг, 16 октября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.

В Генштабе сообщили, что Саратовский НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора России.

По состоянию на 2023 год объем переработки нефти там составлял 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

«Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы РФ, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию», — добавили в Генштабе.

Ночью в российском Саратове слышали большое количество взрывов. Местные жители сообщали об атаке дронами на нефтеперерабатывающий завод. В Саратове также ограничили работу местного аэропорта.

