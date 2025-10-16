Генштаб ВСУ заявил о поражении НПЗ в Саратовской области
- 16.10.2025, 12:17
Ночью в городе слышали большое количество взрывов.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на четверг, 16 октября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.
В Генштабе сообщили, что Саратовский НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора России.
По состоянию на 2023 год объем переработки нефти там составлял 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.
«Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы РФ, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию», — добавили в Генштабе.
Ночью в российском Саратове слышали большое количество взрывов. Местные жители сообщали об атаке дронами на нефтеперерабатывающий завод. В Саратове также ограничили работу местного аэропорта.