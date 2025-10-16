Генштаб ВСУ заявил о поражении НПЗ в Саратовской области 16.10.2025, 12:17

Ночью в городе слышали большое количество взрывов.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на четверг, 16 октября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ.

В Генштабе сообщили, что Саратовский НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора России.

По состоянию на 2023 год объем переработки нефти там составлял 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

«Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических элементов военно-промышленной базы РФ, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию», — добавили в Генштабе.

Ночью в российском Саратове слышали большое количество взрывов. Местные жители сообщали об атаке дронами на нефтеперерабатывающий завод. В Саратове также ограничили работу местного аэропорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com