Лукашенко призвал пустить в оборот ЗВР 6 16.10.2025, 13:08

4,100

Другие методы режим исчерпал?

Лукашенко призвал использовать золотовалютные резервы для вливания средств в экономику. Об этом он заявил на совещании по прогнозным документам на 2026 год.

«То, что валюты больше появляется, это хорошо. Но валюта должна работать. И надо иметь запас столько, сколько нам надо. Может быть, понемножечку и пускать в оборот эти деньги. По-хозяйски надо действовать», — сказал он главе Нацбанка Роману Головченко.

Возможно, другие методы воздействия на экономику режим исчерпал.

