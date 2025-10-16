Лукашенко призвал пустить в оборот ЗВР

Лукашенко призвал пустить в оборот ЗВР6
- 16.10.2025, 13:08
Другие методы режим исчерпал?
Лукашенко призвал использовать золотовалютные резервы для вливания средств в экономику. Об этом он заявил на совещании по прогнозным документам на 2026 год.
«То, что валюты больше появляется, это хорошо. Но валюта должна работать. И надо иметь запас столько, сколько нам надо. Может быть, понемножечку и пускать в оборот эти деньги. По-хозяйски надо действовать», — сказал он главе Нацбанка Роману Головченко.
Возможно, другие методы воздействия на экономику режим исчерпал.