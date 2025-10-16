Генштаб ВСУ о боях в Покровске: Город становится новым кладбищем российской армии
- 16.10.2025, 14:21
Российские войска несут колоссальные потери.
На Покровском направлении продолжается ожесточенная оборонительная операция Сил обороны Украины. Российские войска несут колоссальные потери, пытаясь прорваться в город. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии. Тысячи оккупантов ликвидируются на окраинах города и в близлежащих населенных пунктах», - рассказали военные.
По данным штаба, в самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами противника, который не прекращает попыток закрепиться в городе.
Генштаб ВСУ отметил, что в таких условиях особенно важна работа украинских операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп.
- Среди тех, кто мужественно и профессионально держат этот отрезок фронта воины 138-го центра спецназначения Военной службы правопорядка. На видео - эпизоды их боевой работы, - отметили в Генштабе.