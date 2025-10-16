Индия опровергла заявление Трампа 16.10.2025, 15:15

В Нью-Дели ничего не знают о разговоре президента США и премьера Индии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки российской нефти. Если это правда, это стало бы значительной уступкой Индии в ходе торговых переговоров с США, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Моди «пообещал мне сегодня, что они не будут покупать нефть у России». Однако индийские власти не подтвердили, что состоялся такой разговор, и не сделали официального заявления о прекращении закупок.

Ранее индийские переговорщики неофициально говорили США о намерении сократить закупки российской нефти, но не желали объявлять об этом публично из-за возможной внутренней политической реакции, сообщает The Washington Post.

Индия до войны в Украине покупала российскую нефть в небольших объемах. С 2023 года Нью-Дели стал крупнейшим покупателем российской нефти из-за низких цен. В августе Трамп повысил пошлины на индийские товары до 50% в ответ на закупки российской нефти, что обострило торговые отношения между странами.

Трамп подчеркнул, что покупка российской нефти «позволяет России продолжать эту абсурдную войну, где погибли полтора миллиона человек». Он назвал якобы данное Моди обещание «большим шагом» и добавил, что теперь нужно убедить Китай поступить так же.

В Индии заявление Трампа вызвало критику оппозиции. Представитель партии Конгресс Джайрам Рамеш написал в соцсетях, что Моди якобы «перекладывает ключевые решения на Америку», и добавил, что его влияние «снизилось».

Покупки российской нефти для Индии остаются стратегическим вопросом. Крупнейший импортер Reliance Industries приобрел около $33 млрд нефти с начала войны в Украине, что составляет примерно 8% экспортных продаж России за этот период.

