16 октября 2025, четверг
ВСУ освободили огромную территорию возле Покровска

3
  • 16.10.2025, 16:04
  • 3,136
Генштаб ВСУ показал видео боев.

В Покровском районе Донецкой области Силы обороны Украины проводят стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, а также мероприятия активной обороны, в том числе в Покровске. Об этом рассказалГенштаб ВСУ.

Согласно информации украинского Генштаба, Добропольская контрнаступательная операция на Покровском направлении проводится с 21 августа. За это время бойцы ВСУ освободили 182,8 кв км территории Покровского района. Еще более 230 кв км территории зачистили от российских диверсионно-разведывательных групп. За это время оккупационная армия РФ на данном участке фронта потеряла 13 945 солдат и офицеров, из них 8402 – безвозвратные потери, 5419 – раненые, а 124 – пленные.

С 21 августа по 16 октября украинские бойцы в Покровском районе уничтожили 32 вражеских танка, 101 боевую бронированную машину, более 150 артиллерийских систем, 435 единиц автотранспорта и более 4000 БпЛА разного типа.

