16 октября 2025, четверг, 17:11
Психологи назвали пять быстрых способов избавиться от утреннего «тумана в голове»

  • 16.10.2025, 16:42
  • 1,042
Психологи назвали пять быстрых способов избавиться от утреннего «тумана в голове»

Они помогут начать день с ясной головой.

Многие знакомы с ощущением, когда утром после пробуждения мысли словно окутаны ватой, а мозг отказывается работать. Это состояние может не только замедлить начало дня, но и повлиять на настроение, концентрацию и эффективность на весь день, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи отмечают, что «туман» возникает не из-за лени, а по физиологическим причинам — нарушенного сна, обезвоживания, недостатка света или использования гаджетов перед сном. Хорошая новость в том, что вернуть ясность уму можно с помощью простых и научно обоснованных шагов.

1. Включите свет.

Мягкий желтый свет по утрам мешает пробуждению. Исследования показывают, что холодный, «синий» свет или солнечные лучи снижают уровень мелатонина и активируют зоны мозга, отвечающие за внимание. Лучше открыть шторы или выйти на улицу, а теплый свет оставить на вечер.

2. Холодный душ или прохладная вода.

Даже короткое обливание холодной водой стимулирует выработку норадреналина, улучшает концентрацию и бодрит. Начните с 20 секунд прохладной воды в конце душа.

3. Вода до кофе.

После сна организм обезвожен, что снижает внимание и скорость реакции. Выпейте стакан воды перед первой чашкой кофе — это улучшит циркуляцию и сделает действие кофеина мягче.

4. Пять минут дыхательных упражнений.

Медленное дыхание животом по схеме «вдох 5 секунд — выдох 6 секунд» помогает нормализовать работу нервной системы и снять утреннюю сонливость.

5. Жуйте жвачку.

Исследования показали, что короткое жевание жвачки — особенно с мятным вкусом — повышает бдительность и улучшает когнитивные функции.

Даже применяя пару из этих советов, можно заметно ускорить пробуждение и начать день с ясной головой.

