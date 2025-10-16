Психологи назвали пять быстрых способов избавиться от утреннего «тумана в голове»
- 16.10.2025, 16:42
Они помогут начать день с ясной головой.
Многие знакомы с ощущением, когда утром после пробуждения мысли словно окутаны ватой, а мозг отказывается работать. Это состояние может не только замедлить начало дня, но и повлиять на настроение, концентрацию и эффективность на весь день, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Психологи отмечают, что «туман» возникает не из-за лени, а по физиологическим причинам — нарушенного сна, обезвоживания, недостатка света или использования гаджетов перед сном. Хорошая новость в том, что вернуть ясность уму можно с помощью простых и научно обоснованных шагов.
1. Включите свет.
Мягкий желтый свет по утрам мешает пробуждению. Исследования показывают, что холодный, «синий» свет или солнечные лучи снижают уровень мелатонина и активируют зоны мозга, отвечающие за внимание. Лучше открыть шторы или выйти на улицу, а теплый свет оставить на вечер.
2. Холодный душ или прохладная вода.
Даже короткое обливание холодной водой стимулирует выработку норадреналина, улучшает концентрацию и бодрит. Начните с 20 секунд прохладной воды в конце душа.
3. Вода до кофе.
После сна организм обезвожен, что снижает внимание и скорость реакции. Выпейте стакан воды перед первой чашкой кофе — это улучшит циркуляцию и сделает действие кофеина мягче.
4. Пять минут дыхательных упражнений.
Медленное дыхание животом по схеме «вдох 5 секунд — выдох 6 секунд» помогает нормализовать работу нервной системы и снять утреннюю сонливость.
5. Жуйте жвачку.
Исследования показали, что короткое жевание жвачки — особенно с мятным вкусом — повышает бдительность и улучшает когнитивные функции.
Даже применяя пару из этих советов, можно заметно ускорить пробуждение и начать день с ясной головой.