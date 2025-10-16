Борис Джонсон признался, что писал свои книги с ChatGPT
- 16.10.2025, 17:15
Бывший премьер-министр Великобритании говорит, что обожает ИИ.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что активно пользуется искусственным интеллектом при работе над своими книгами. Он признался, что использует платформу ChatGPT и назвал ее «потрясающей», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Я обожаю искусственный интеллект. Я обожаю ChatGPT. Это, честно говоря, фантастика», — сказал Джонсон. По его словам, он обращается к системе, когда пишет книги и ему нравится как ИИ его хвалит.
Бывший премьер, получивший образование в области классической филологии в Оксфорде, отметил, что видит в развитии ИИ большой потенциал. «Я вижу огромные перспективы в этой технологии, потому что мы все просты — мы люди», — добавил он.
Джонсон, возглавлявший правительство во время пандемии COVID-19, также заявил, что искусственный интеллект может значительно сократить расходы государства и сэкономить деньги налогоплательщиков. Его мемуары «Освобожденный» («Unleashed»), вышедшие в прошлом году, вызвали бурное обсуждение благодаря откровенным и местами скандальным признаниям.
На вопрос о возможном возвращении в политику Джонсон ответил уклончиво: «Теоретически возможно все. Вода может потечь вверх — маловероятно, но теоретически да. Я просто хочу, чтобы моя партия восстановилась и собралась».
Консервативная партия, которую сейчас возглавляет Кеми Баденох, переживает кризис после разгромного поражения на выборах прошлого года и остается в тени в опросах общественного мнения.