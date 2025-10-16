закрыть
16 октября 2025, четверг, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Международные эксперты сделали заявление про криптовалюты

  • 16.10.2025, 17:35
Международные эксперты сделали заявление про криптовалюты

Под угрозой мировая финансовая стабильность.

Недостаток глобальных правил в сфере криптовалют может поставить под угрозу финансовую стабильность, предупредил Совет по финансовой стабильности — международный орган, оценивающий риски для мировой экономики, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В новом отчете Совет отметил, что реализация глобальной нормативной базы для крипторынка продвигается медленно, а «существенные пробелы и несогласованность» в регулировании создают угрозу развитию устойчивой экосистемы цифровых активов. Особое внимание регулятор уделил стейблкоинам — цифровым валютам, привязанным к реальным активам. По оценке Совета, регулирование этой сферы «существенно отстает».

Из-за международного и децентрализованного характера криптотехнологий компании могут переносить свою деятельность в юрисдикции с наиболее мягкими правилами, что «усложняет надзор», говорится в отчете. Совет подчеркнул, что глобальное сотрудничество в области крипторегулирования остается «фрагментированным, непоследовательным и недостаточным», чтобы справиться с масштабом трансграничных операций.

Совет по финансовой стабильности также отметил недостаточный контроль за криптосервисами, особенно в высокорисковых областях — таких как кредитование, маржинальная торговля и операции с заимствованиями. В некоторых странах правоприменение «существенно отстает от разработки норм».

Организация призвала правительства в полном объеме внедрить международные стандарты регулирования криптовалют и провести оценку масштабов трансграничных операций с цифровыми активами в своих юрисдикциях.

Ранее на этой неделе председатель Совета Эндрю Бейли предупредил министров финансов и руководителей центробанков G20, что стейблкоины могут стать одной из ключевых уязвимостей мировой финансовой системы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников
План Запада после смерти Путина
План Запада после смерти Путина Рефат Чубаров