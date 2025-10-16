Международные эксперты сделали заявление про криптовалюты 16.10.2025, 17:35

Под угрозой мировая финансовая стабильность.

Недостаток глобальных правил в сфере криптовалют может поставить под угрозу финансовую стабильность, предупредил Совет по финансовой стабильности — международный орган, оценивающий риски для мировой экономики, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В новом отчете Совет отметил, что реализация глобальной нормативной базы для крипторынка продвигается медленно, а «существенные пробелы и несогласованность» в регулировании создают угрозу развитию устойчивой экосистемы цифровых активов. Особое внимание регулятор уделил стейблкоинам — цифровым валютам, привязанным к реальным активам. По оценке Совета, регулирование этой сферы «существенно отстает».

Из-за международного и децентрализованного характера криптотехнологий компании могут переносить свою деятельность в юрисдикции с наиболее мягкими правилами, что «усложняет надзор», говорится в отчете. Совет подчеркнул, что глобальное сотрудничество в области крипторегулирования остается «фрагментированным, непоследовательным и недостаточным», чтобы справиться с масштабом трансграничных операций.

Совет по финансовой стабильности также отметил недостаточный контроль за криптосервисами, особенно в высокорисковых областях — таких как кредитование, маржинальная торговля и операции с заимствованиями. В некоторых странах правоприменение «существенно отстает от разработки норм».

Организация призвала правительства в полном объеме внедрить международные стандарты регулирования криптовалют и провести оценку масштабов трансграничных операций с цифровыми активами в своих юрисдикциях.

Ранее на этой неделе председатель Совета Эндрю Бейли предупредил министров финансов и руководителей центробанков G20, что стейблкоины могут стать одной из ключевых уязвимостей мировой финансовой системы.

