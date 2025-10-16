«Белавиа» объявила скидки на возвращение в Минск с популярного курорта
- 16.10.2025, 21:13
Акция действует до 28 октября.
Скидки на перелет из города Хамбантота (Шри-Ланка) в Минск объявил национальный авиаперевозчик «Белавиа».
Тариф «Промо» действует до 28 октября включительно. Билет из ланкийского города Хамбантота до Минска можно приобрести за 835 рублей (в одну сторону)
Трансферные рейсы Хамбантота-Москва (через Минск) обойдутся в 1086 рублей, Хамбантота-Санкт-Петербург (через Минск) — от 1127 рублей.
Период путешествия: по 4 ноября включительно.
«Первый рейс из Минска в аэропорт Маттала (Шри-Ланка) и обратно состоится 28 октября», — сообщили в «Белавиа».