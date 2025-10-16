закрыть
Украинская делегация встретилась с Келлогом перед визитом Зеленского в США

  • 16.10.2025, 21:37
Украинская делегация встретилась с Келлогом перед визитом Зеленского в США

Согласовали основные приоритеты и ключевые акценты.

Украинская делегация провела встречу в Вашингтоне со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Главной темой обсуждения стали подготовка и направления будущих переговоров на уровне лидеров.

Об этом в четверг, 16 октября, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

По словам Ермака, во встрече также принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина и заместитель Келлога Джон Коул.

Руководитель ОП подчеркнул, что переговоры накануне встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа имели важное значение. Они согласовали основные приоритеты и ключевые акценты.

«Мы искренне надеемся на конкретные результаты уже завтра», — добавил Ермак.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

