США готовы помочь с восстановлением энергосистемы Украины

Владимир Зеленский

Зеленский раскрыл подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Крисом Райтом. Они обсудили поддержку украинской энергосистемы и потенциальные совместные проекты.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

«Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом подробно обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики», - сообщил президент Украины.

Зеленский рассказал Райту о российских ударах по украинской энергетической системе и потребности для скорейшего восстановления пострадавших объектов.

«Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы. Для нас важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности увеличение присутствия американского бизнеса в Украине», - отметил глава Украины.

