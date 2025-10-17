США готовы помочь с восстановлением энергосистемы Украины

США готовы помочь с восстановлением энергосистемы Украины3
- 17.10.2025, 11:30
Зеленский раскрыл подробности.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Крисом Райтом. Они обсудили поддержку украинской энергосистемы и потенциальные совместные проекты.
Об этом президент Украины сообщил в Telegram.
«Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом подробно обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики», - сообщил президент Украины.
Зеленский рассказал Райту о российских ударах по украинской энергетической системе и потребности для скорейшего восстановления пострадавших объектов.
«Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы. Для нас важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности увеличение присутствия американского бизнеса в Украине», - отметил глава Украины.