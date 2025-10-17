закрыть
17 октября 2025, пятница, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Subaru выпустила полноприводный кроссовер за $14 500

1
  • 17.10.2025, 11:26
  • 2,752
Subaru выпустила полноприводный кроссовер за $14 500

Средний расход топлива авто составляет всего 5,7 л/100 км.

Новый Subaru Rex поступает в продажу в Японии по цене от 2 187 900 до 2 511 300 иен ($14 500 — 16 600). Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте Subaru.

Компактный четырехметровый кроссовер Subaru Rex оснастили 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 98 л.с. от родственной модели Toyota Raize.

Новый Subaru Rex получил вариатор и полный привод. До этого бензиновая и гибридная версии модели были переднеприводными, что нетипично для японского производителя. Автомобиль расходует 5,7 л на 100 км в смешанном цикле.

Полноприводный кроссовер Subaru Rex внешне не отличается от других версий модели и сохраняет сдержанный рубленый дизайн. В его салоне установили цифровой щиток приборов, а вот за сенсорный экран мультимедиа нужно доплачивать.

Базовая комплектация Subaru Rex G включает диодные фары, климат-контроль, подогрев сидений, системы автоматического торможения и контроля полосы движения. Более дорогой вариант Z добавляет 17-дюймовые литые диски, парктроник, адаптивный круиз-контроль и мониторинг «слепых» зон.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников