закрыть
17 октября 2025, пятница, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Италия обогнала Францию в рейтинге самых популярных летних направлений в мире

  • 17.10.2025, 12:19
Италия обогнала Францию в рейтинге самых популярных летних направлений в мире

Туристы ценят отношение итальянцев к ним.

Италия стала этим летом одним из самых популярных направлений среди иностранных туристов в мире. Она уступает лишь Испании, а Франция и Турция в рейтинге идут вслед за нею, говорится в отчете Национального агентства по туризму Италии, подготовленного на основании данных рейтингового агентства Forwardkeys.

Это касается путешественников, приезжающих в Италию из-за рубежа. По количеству «внутренних» туристов страна заняла третье место после Турции и Испании. Но и в этом рейтинге ей удалось обогнать Францию.

Как следует из отчета, чаще всего Италию для летнего отдыха выбирают жители Германии, США и Великобритании. Эти туристы едут и ради пляжей, и ради самых популярных итальянских городов — Рима, Милана, Флоренции, Венеции и других.

Число туристов, выбравших Италию для летних отпусков и каникул, растет вот уже второй год. В 2025 году в страну приехало на 20% больше туристов, чем в годом раньше. В Национальном агентстве говорят, что продолжат работать над привлекательностью Италии для туристов.

Судя по поисковым запросам в систему бронирования Expedia, летом резко вырос интерес туристов к провинции Кампания — юго-западному региону со столицей в Неаполе. По сравнению с прошлым годом, в этом туда отправилось в три раза больше путешественников.

Почему так много туристов стали выбирать летом этого года именно Италию?

Несомненная привлекательность Италии как мирового туристического направления подкрепляется удовлетворенностью путешественников: по данным Expedia, 85 туристов из 100 остались полностью довольными своим отдыхом в этой стране. Британским и немецким отдыхающим, среди которых Expedia провела опрос, больше всего понравилось качество итальянских ресторанов, интересные и легко доступные достопримечательности, а еще — отношение итальянцев к туристам и их готовность сделать их отпуск еще лучше.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко
Урок Аляски
Урок Аляски Виталий Портников