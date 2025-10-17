Италия обогнала Францию в рейтинге самых популярных летних направлений в мире 17.10.2025, 12:19

Туристы ценят отношение итальянцев к ним.

Италия стала этим летом одним из самых популярных направлений среди иностранных туристов в мире. Она уступает лишь Испании, а Франция и Турция в рейтинге идут вслед за нею, говорится в отчете Национального агентства по туризму Италии, подготовленного на основании данных рейтингового агентства Forwardkeys.

Это касается путешественников, приезжающих в Италию из-за рубежа. По количеству «внутренних» туристов страна заняла третье место после Турции и Испании. Но и в этом рейтинге ей удалось обогнать Францию.

Как следует из отчета, чаще всего Италию для летнего отдыха выбирают жители Германии, США и Великобритании. Эти туристы едут и ради пляжей, и ради самых популярных итальянских городов — Рима, Милана, Флоренции, Венеции и других.

Число туристов, выбравших Италию для летних отпусков и каникул, растет вот уже второй год. В 2025 году в страну приехало на 20% больше туристов, чем в годом раньше. В Национальном агентстве говорят, что продолжат работать над привлекательностью Италии для туристов.

Судя по поисковым запросам в систему бронирования Expedia, летом резко вырос интерес туристов к провинции Кампания — юго-западному региону со столицей в Неаполе. По сравнению с прошлым годом, в этом туда отправилось в три раза больше путешественников.

Почему так много туристов стали выбирать летом этого года именно Италию?

Несомненная привлекательность Италии как мирового туристического направления подкрепляется удовлетворенностью путешественников: по данным Expedia, 85 туристов из 100 остались полностью довольными своим отдыхом в этой стране. Британским и немецким отдыхающим, среди которых Expedia провела опрос, больше всего понравилось качество итальянских ресторанов, интересные и легко доступные достопримечательности, а еще — отношение итальянцев к туристам и их готовность сделать их отпуск еще лучше.

