Представлен первый в мире смартфон с охлаждением, как у игровых компьютеров 17.10.2025, 15:07

В Red Magic 11 Pro комбинируются воздушное и водяное охлаждение.

В Китае состоялась полноценная презентация нового игрового флагмана Red Magic 11 Pro. Устройство получило фирменную лицевую панель без выреза и уникальную систему охлаждения, которых нет ни у одного конкурента.

В смартфоне комбинируются воздушное и водяное охлаждение. Специальный серверный хладагент циркулирует в системе с помощью микрокерамического насоса мощностью 80 мВт. Кроме того, используется вентилятор с рекордной скоростью вращения 24 000 об/мин.

В компании также отмечают, что технология «двойного теплового пути» отводит тепло от однокристальной системы по двум независимым каналам. Благодаря этому эффективность охлаждения повышается на 120%, а температура устройства снижается в среднем на 6°C.

По характеристикам все стандартно для флагманского уровня: 6,85-дюймовый 1,5К OLED-дисплей с частотой 144 Гц, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и основная камера с двумя 50-мегапиксельными модулями.

Что выделяется, так это аккумулятор – его емкость составляет 8000 мАч, что на сегодня является рекордом для флагманов нового поколения. Также есть поддержка быстрой зарядки 120 Вт.

Базовый вариант Red Magic 11 Pro на 12+256 ГБ обойдется в 700 долларов. Топовая версия с 24 ГБ и 1 ТБ стоит 1100 долларов.

