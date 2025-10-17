Россияне впервые с начала войны ударили по Николаеву КАБами 17.10.2025, 16:25

Виталий Ким

Об этом заявил глава Николаевской ОАВ.

Российские оккупанты впервые с начала войны использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы. Атака произошла вчера, 16 октября.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Ким отметил, что россияне запустили по Николаеву сразу две управляемых авиабомбы.

- Это впервые в принципе до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окрестности города были атакованы КАБами, - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com