17 октября 2025, пятница
В США губернатор выиграл в казино $1,4 млн

  • 17.10.2025, 18:12
Джей Роберт Прицкер

Джей Роберт Прицкер играл в блэкджек.

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в прошлом году получил $1,4 миллиона в виде выигрыша в азартные игры. Об этом пишет ВВС.

Уточняется, что он выиграл эту сумму, играя в блэкджек в казино Лас-Вегаса во время отпуска с женой и друзьями.

По данным Forbes, состояние Прицкера оценивается в $3,9 млрд, губернатор является наследником состояния сети отелей Hyatt.

Представитель предвыборного штаба сообщил, что политик пожертвует деньги на благотворительность, но не ответил на вопрос, почему он этого еще не сделал.

Сам Прицкер назвал свой выигрыш и себя «невероятно удачливыми».

