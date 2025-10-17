закрыть
Трамп о попытках Путина выиграть время: Всю жизнь мной пытались манипулировать, но я прекрасно справлялся

3
  • 17.10.2025, 22:06
  • 2,188
Трамп о попытках Путина выиграть время: Всю жизнь мной пытались манипулировать, но я прекрасно справлялся
Дональд Трамп

Президента США уловки диктатора РФ не беспокоят.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за попыток российского диктатора Владимира Путина «выиграть для себя время».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.

В частности один из журналистов задал Трампу вопрос, не беспокоит ли его тот момент, что российский диктатор просто пытается выиграть для себя время. Трамп ответил, что здесь нет «ничего страшного».

«Не беспокоюсь, всю жизнь мной пытались манипулировать, но я прекрасно справлялся. Это, возможно, занимает немного времени, ничего страшного», - заявил он.

