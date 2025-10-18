«Можно не просто травануться, но и Богу душу отдать» 2 18.10.2025, 12:32

Минчанка сходила в столовую и не сдержала возмущения.

Репетиторша по китайскому языку из Минска регулярно ходит в столовую по улице Якубовского, 52, расположенную на западе города. Однако не раз сталкивалась там с проблемными блюдами. Когда терпение лопнуло, женщина записала видео в TikTok с критикой в адрес заведения. Что было дальше, рассказывает агентство «Минск-Новости».

По словам блогерки, она время от времени посещает столовую во Фрунзенском районе и уже неоднократно сталкивалась там с сомнительными блюдами.

— Я не скандальный блогер, но это уже третий раз, — подчеркивает женщина. И продолжает: — Сначала монета в котлетах, потом мясо сырое в котлетах, сейчас тефтели недожаренные, они просто сырые. Там стоит два противня этих тефтелей. Я позвала повара. Вы думаете, они это уберут? Нет, они это скормят этим несчастным людям, незрячим, которые этого не видят.

Блогерка имеет в виду, что на заводе «Светоприбор», в здании которого и расположена проблемная столовая, трудятся слабовидящие и незрячие люди. Многие из них также живут поблизости.

— Я молчала два раза! Мне не нужно возвращать деньги за еду! Но третий раз, уж извините, — добавила женщина в комментариях.

— Фарш сырой, и это очень серьезное нарушение, а тут можно конкретно травануться, и не просто травануться, но и Богу душу отдать, — поразились увиденному в комментариях.

С критикой столовой согласились не все. Некоторые писали, что часто там едят и «первый раз такое слышат». Кто-то и вовсе не понимал, зачем ходить в столовую, если можно поесть дома.

Всего ролика с возмущениями было два. Один из них всего за пару дней набрал более 370 тысяч просмотров и, по всей видимости, привлек внимание санитарной службы. Когда специалисты приехали, то все-таки установили «факт нарушения в части технологии приготовления тефтелей».

— По факту установленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства Беларуси начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица, — рассказали в санитарной службе.

При этом приехавшие 16 октября контролеры не нашли на кухне столовой других проблем. Помещения «содержались в чистоте», персонал тоже был в пригодной спецодежде и с пройденным медосмотром.

