После двух ударов ВСУ: спутниковые фото показали разгромленный НПЗ в Феодосии 18.10.2025, 14:52

11 резервуаров с горючим полностью уничтожены.

Во временно оккупированном Крыму был атакован нефтеналивной терминал в Феодосии. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим.

Снимки с последствиями удара публикует «Радио Свобода».

Согласно новым снимкам спутника, в результате двух ударов дронов 7 и 13 октября - 11 резервуаров с горючим полностью уничтожены. Еще несколько повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Речь идет о нефтяном терминале в Феодосии и подстанции врага.

Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб также подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com