После двух ударов ВСУ: спутниковые фото показали разгромленный НПЗ в Феодосии

  18.10.2025, 14:52
11 резервуаров с горючим полностью уничтожены.

Во временно оккупированном Крыму был атакован нефтеналивной терминал в Феодосии. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим.

Снимки с последствиями удара публикует «Радио Свобода».

Согласно новым снимкам спутника, в результате двух ударов дронов 7 и 13 октября - 11 резервуаров с горючим полностью уничтожены. Еще несколько повреждены и, вероятно, не подлежат восстановлению.

Напомним, в ночь на 13 октября украинские дроны ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Речь идет о нефтяном терминале в Феодосии и подстанции врага.

Также сообщалось о первом ударе по нефтяному терминалу в Феодосии, что Генштаб также подтвердил 6 октября. Тогда возник пожар, который не могли погасить несколько дней.

