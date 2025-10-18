Австрия поддержала 19-й пакет санкций ЕС против России 1 18.10.2025, 18:53

Позиция Австрии была основным препятствием к принятию 19-го пакета санкций.

Австрия согласилась поддержать новые санкции против России, введенные из-за войны в Украине, изменив свою прежнюю позицию, которая оставалась ключевым препятствием для принятия 19-го пакета, пишет «Немецкая волна».

«Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», - говорится в заявлении МИД Австрии.

Министры иностранных дел стран Евросоюза должны собраться в понедельник, 20 октября, в Люксембурге, где планируют завершить работу над 19-м пакетом санкций против России за вторжение в Украину.

Как сообщалось ранее, принятие пакета зашло в тупик, поскольку Вена настаивала на компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) штрафа, полученного в России. Однако другие правительства ЕС не поддержали это требование. Для утверждения пакета необходимо единогласие всех 27 государств-членов ЕС. Словакия также выражала сомнения по поводу нового пакета санкций, но, по словам четырех дипломатов ЕС, Еврокомиссия ожидает, что все озабоченности Братиславы удалось разрешить.

Содержание 19-го пакета санкций

Ожидается, что в 19-й пакет санкций войдут ограничения в сферах финансов и энергетики, в том числе запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, что на год раньше ранее намеченной даты - 1 января 2028-го.

Новые ограничения, вероятно, также коснутся еще ряда российских танкеров, использования криптовалют, российских и центральноазиатских банков, китайских нефтеперерабатывающих заводов, а также работы ряда экономических зон, являющихся таможенной лазейкой Москвы для импорта товаров двойного назначения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com