закрыть
18 октября 2025, суббота, 19:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Австрия поддержала 19-й пакет санкций ЕС против России

1
  • 18.10.2025, 18:53
Австрия поддержала 19-й пакет санкций ЕС против России

Позиция Австрии была основным препятствием к принятию 19-го пакета санкций.

Австрия согласилась поддержать новые санкции против России, введенные из-за войны в Украине, изменив свою прежнюю позицию, которая оставалась ключевым препятствием для принятия 19-го пакета, пишет «Немецкая волна».

«Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник», - говорится в заявлении МИД Австрии.

Министры иностранных дел стран Евросоюза должны собраться в понедельник, 20 октября, в Люксембурге, где планируют завершить работу над 19-м пакетом санкций против России за вторжение в Украину.

Как сообщалось ранее, принятие пакета зашло в тупик, поскольку Вена настаивала на компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) штрафа, полученного в России. Однако другие правительства ЕС не поддержали это требование. Для утверждения пакета необходимо единогласие всех 27 государств-членов ЕС. Словакия также выражала сомнения по поводу нового пакета санкций, но, по словам четырех дипломатов ЕС, Еврокомиссия ожидает, что все озабоченности Братиславы удалось разрешить.

Содержание 19-го пакета санкций

Ожидается, что в 19-й пакет санкций войдут ограничения в сферах финансов и энергетики, в том числе запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, что на год раньше ранее намеченной даты - 1 января 2028-го.

Новые ограничения, вероятно, также коснутся еще ряда российских танкеров, использования криптовалют, российских и центральноазиатских банков, китайских нефтеперерабатывающих заводов, а также работы ряда экономических зон, являющихся таможенной лазейкой Москвы для импорта товаров двойного назначения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко